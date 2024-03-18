Ahlatcı Çorum FK, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 27.hafta maçında konuk ettiği Manisa FK’yı 2-0 geriden gelip 4-3 yenerken, protokol tribünü siyasilerle doldu.

Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanan maçı AK Parti Çorum milletvekilleri Oğuzhan Kaya ve Yusuf Ahlatcı, Yeniden Refah Partisi Kocaeli Milletvekili, hemşehrimiz Mehmet Aşıla, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Üyesi Ahmet Aksu, Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, bazı siyasi partilerin belediye başkan adayları, protokol tribününden izlediler.

Stattaki tüm taraftarlar gibi protokol üyeleri de 2-0 yenik durumdan alınan 4-3’lük galibiyet nedeniyle takımı ayakta alkışladılar.