2025-2026 Amatör Futbol Sezonu’nda U11, U12 ve U13 kategorilerinde mücadele etmek için antrenmanlarını sürdüren Çorum Vefaspor takımı antrenmanlarını Aşıklar Tepesi’nde bulunan mahalle semt sahasında gerçekleştiriyor. Saha şartlarının antrenman için uygun olmaması nedeni ile Kale Mahallesi Muhtarı Dudu Sır önderliğinde Vefaspor takımının sporcu velileri bir toplantı gerçekleştirdi.

Saha içerisinde gerçekleşen toplantı sonrasında veliler açıklamalarda bulundu. Vefaspor’un daha önceki sezonlarda olduğu gibi bu sezonda 3 ayrı yaş kategorisinde mücadele edeceğine vurgu yapılırken, çocukların antrenman yaptığı sahanın ise yetersiz olduğu belirtildi. Yetkililerden sahanın genişletilmesi yönünde taleplerini ileten sporcu velileri, çocukların başka sahaya gitmeden mahalle içerisinde bulunan sahada antrenmanlarını tamamlayarak maça hazırlanması gerektiğini ifade etti.

Velilerin ardından bir açıklama da kulüp antrenörü Abdulkerim Yücel yaptı. Açıklamasına kendilerine destek veren Mahalle Muhtarı Dudu Sır’a teşekkür ederek başlayan Yücel, “Vefaspor Kale Mahallesi’nde ikamet eden gençlerin en uğrak yeridir. Biz Vefaspor olarak burada yetenekli sporcuları barındırıyoruz. Bu sporcuları geleceğe daha iyi hazırlamak adına da antrenman yaptığımız sahanın şartları maalesef yetersiz kalıyor. Bu sahanın daha çok çocuğa dokunabilmesi için genişletilmesi gerekiyor. Sporun önde gelenlerinden bu konuda destek bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.