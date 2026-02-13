Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2026 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldız Erkekler Futsal İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. Merkezden 15, Osmancık’tan 5 ve Sungurlu’dan 9 olmak üzere toplam 29 okulun katılımı ile gerçekleşen il birinciliğinde tüm maçlar TOKİ Spor Salonu’nda oynandı. Grup maçlarının ardından oynanan çeyrek ve yarı final maçları sonrası önceki gün final heyecanı yaşandı. Mimar Sinan Ortaokulu ile Fuat Sezgin İmam Hatip Ortaokulu final maçında kozlarını paylaştı.

TOKİ Spor Salonu’nda oynanan maçta Mimar Sinan Ortaokulu maçı 4-2 kazanarak 1 yıl aranın ardından şampiyonluğa uzanırken, Fuat Sezgin İmam Hatip Ortaokulu ise ikincilik kupası ile teselli buldu. Bu maçın öncesinde ise aynı salonda 23 Nisan Ortaokulu ile Necmettin Erbakan Ortaokulu üçüncülük maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 6-5 kazanan 23 Nisan Ortaokulu üçüncülük kupasının sahibi oldu.

İkinci olan Fuat Sezgin İmam Hatip Ortaokulu