Türkiye Futbol Federasyonu’nca (PFDK) yürütülen bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda Profesyonel Liglerde “Fizyoterapist, Psikolojik Performans Danışmanı, Masör, Malzemeci, Tercüman, Doktor ve Beslenme Uzmanı” olarak görev yapmış olan ve bahis oynadığı tespit edilen toplam 510 görevli Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

PFDK’ya sevk edilen isimler arasında Arca Çorum FK’da masör olarak görev yapan Emin Kars, tercüman İbrahim Emirleroğlu ve malzemeci Veli Yücel de bulunuyor. Bu isimler, Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 13.02.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiler.