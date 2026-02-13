Çorum Şehir Stadı’nda oynanan ve İzmir bölgesi üst klasman hakemlerinden Reşat Onur Coşkunses’in yönettiği maçta teknik direktör Hüseyin Eroğlu rotasyonlu bir kadroyu sahaya sürdü. Sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkan Arca Çorum FK ilk yarının genelinde topa daha çok sahip olmasına rağmen gol yollarında etkili olamadı. Buna karşılık hızlı hücumlarla golü düşünün İstanbulspor 26.dakikada Krstovski ile golü buldu.

Yenik duruma düştükten sonra ataklarını sıklaştıran Arca Çorum FK istediği golü bulamayınca soyunma odasına 1-0 geride gitti.

Arca Çorum FK ikinci yarıya Oğuz’un yerine Samudio değişikliği ile başlarken, İstanbulspor ilk yarıdaki kadrosuyla devreye başladı.

İkinci yarıya etkili başlayan Arca Çorum FK, 48’de köşe vuruşu organizasyonunda Burak Çoban’la beraberlik golünü bulurken, 5 dakika sonra bu kez Thiam sahneye çıkıp kafayla takımını 2-1 öne geçirdi.

İlerleyen dakikalarda İstanbulspor daha fazla risk alıp Arca Çorum FK kalesinde beraberlik golünü aradı. 74.dakikada Sinan’ın yaptırdığı penaltı vuruşunu 78’de kullanan Araujo’nun vuruşunu kaleci Hasan Hüseyin çıkartmasına rağmen dönen topu tamamlayan Araujo skora denge getirdi.

Son dakikalarda iki takım da skoru lehine çevirmeye çalışırken, 90+4’te Arda Hilmi’nin ceza sahasında, topsuz alanda rakibine yaptığı gereksiz hareket nedeniyle İstanbulspor penaltı kazandı. 90+7’de atışı kullanan Araujo topu ağlara gönderince İstanbulspor sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Bu sezon evinde ilk kez yenilen Arca Çorum FK 41 puanda kalırken, İstanbulspor puanını 35’e yükseltti.