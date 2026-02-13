Arca Çorum FK’nın geçen hafta Vanspor’a deplasmanda 3-1 yenildiği maçla ilgili olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilen Mustafa Soley, Mehmet Aktürk ve İbrahim Sehic’in cezaları belli oldu.

PFDK, maçın hakemine yönelik “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Arca Çorum FK Sportif Direktörü Mustafa Soley’i 1 resmi maçta yedek kulübesi ve soyunma odasına giriş yasağı cezasının yanı sıra 40.000 lira para cezasına çarptırdı. Soley’in cezası dün akşamki İstanbulspor maçıyla birlikte bitti.

Vanspor maçının 90+7.dakikasında çift sarıdan kırmızı kart gören ve hakeme yönelik “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle PFDK’ya sevk edilen Bosnalı kaleci İbrahim Sehic’e 40.000 lira para cezası verildi.

Arca Çorum FK antrenörü Mehmet Aktürk’e ise iki ayrı disiplin ihlalinden dolayı ceza verildi. PFDK, akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle 20.000 lira para cezası kestiği Mehmet Aktürk’e hakeme yönelik “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle de 15 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.