Süper Lig’e yükselme mücadelesi veren Arca Çorum FK’da deneyimli sol bek Erkan Kaş’ın kadro dışı bırakıldığı öğrenildi.

Bu sezon beklenen performansı bir türlü sergileyemeyen Erkan Kaş’ın, hafta içerisinde yapılan taktik çalışmada, yedek kadroda görevlendirilmesi üzerine gösterdiği tepki nedeniyle, teknik heyetin raporu doğrultusunda kadro dışı bırakıldığı bilgisine ulaşıldı.

Arca Çorum FK’daki 4.sezonunu geçiren 35 yaşındaki Erkan Kaş bu sezon 23 lig maçında 1.882 dakika süre alırken, gol ya da asist üretemedi.

Öte yandan, 25 yaşındaki sağ bek Kerem Kalafat da teknik direktör Hüseyin Eroğlu tarafından İstanbulspor maçının kadrosuna alınmadı.