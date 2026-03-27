Dört takımın mücadele ettiği Sivas grubunda ilk maçlar dün oynandı. Çorum Vefaspor takımı ilk maçında Tokat Topçamspor karşısında maça iyi başladı ve Eray’ın attığı golle rakibi önünde ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Maçın ikinci yarısında da üstün oyununu sürdüren Vefaspor Vahit Efe ile ikinci bularak rahatladı. Maçın kalan bölümünde oyunda kontrolü elinde tutarak rakibini gol izni vermedi ve sahadan 2-0 galip ayrılarak finale yükselmeyi başardı.

Grubun diğer maçında ise Kayseri Kocasinan Şimşekspor takımı Yozgatspor 1959 FK önünde 2-0’lık skorla galip gelerek finale yükselen diğer takım oldu. Vefaspor ile Kayseri Kocasinan takımları yarın (28 Mart Cumartesi) saat 15.00’de yarı final grubuna yükselmek için grup finalinde karşılaşacak.