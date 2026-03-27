Arca Çorum FK’nın ligdeki rakiplerinden Boluspor’da, Bandırmaspor beraberliğinden sonra play-off potasıyla farkın 6 puana çıkması üzerine teknik direktör Suat Kaya ile yolların ayrıldığı belirtildi. Kırmızı-beyazlı takım, geride kalan 32 haftada 4.teknik adamı da göndermiş oldu.

Boluspor, Suat Kaya nezaretinde çıktığı 8 lig maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 5 yenilgi alarak 7 puan toplarken, Türkiye Kupası’nda ise İstanbulspor’la 0-0 berabere kaldı.

Sezona Mustafa Er ile başlayan Boluspor, Ertuğrul Arslan ve Erdal Güneş’le de istediği sonuçları alamamıştı.