Boks İl Temsilciliğinin 2026 yılı faaliyet programında yer alan Gençler (kız-erkek) Boks İl Birinciliği düzenlendi.

Çorum Yeni Spor Salonu içerisinde bulunan Boks Salonu’nda gerçekleşen müsabakalara 12 sporcu katıldı. 6 sıklette yapılan müsabakalar sonunda erkeklerde; 55 kiloda Malik Enes Genç, 60 kiloda Eymen Efe Tatveren, 75 kiloda Berke Uyanık ve +90 kiloda Batuhan Oyanık, kadınlarda ise 65 kiloda Sümeyye Bıdak ve 75 kiloda Elanur Akça birinci oldular.

Kilolarında birinci olan ve madalya ile ödüllendirilen bu sporcular, 9-19 Nisan tarihlerinde Bursa’da düzenlenecek Türkiye Şampiyonasında Çorum’u temsil etme hakkı kazandılar.

