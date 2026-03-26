Süper Lig’e yükselme mücadelesi veren Arca Çorum FK’da Kulüp Başkanı Baran Korkmazoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz’ı ziyaret etti.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleşen görüşmede, TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel’in de yer aldığı açıklandı.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, ziyaretin sonunda Baran Korkmazoğlu’na üzerinde isminin yazılı olduğu 19 numaralı A Millî Takım forması hediye ederken, Korkmazoğlu da kendisine Arca Çorum FK’nın 19 numaralı forması takdim etti.

Başkan Korkmazoğlu, TFF Başkanvekili Mecnun Otyakmaz’a da isminin yazılı olduğu 19 numaralı Arca Çorum FK forması hediye etti.

Ziyaretlerle ilgili olarak Arca Çorum FK’dan yapılan açıklamada, “Arca Çorum Futbol Kulübü Başkanımız Sayın Baran Korkmazoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Sayın Mecnun Otyakmaz’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Türk futbolunun gündemine dair konular ele alınarak, ligler ve kulüplerin mevcut durumu üzerine kısa bir değerlendirme yapıldı.

Nazik ev sahiplikleri için Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu’na ve Başkan Vekili Sayın Mecnun Otyakmaz’a teşekkür ederiz” ifadeleri kullanıldı.

Muhabir: Haber Merkezi