23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Spor Oyunları Hentbol Turnuvasında heyecan dün oynanan 4 maçla devam ederken, kızlarda ikide iki yapan Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu şampiyonluğunu ilan etti.

Kızlarda ve erkeklerde 4’er takımın tek devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği turnuvada, ilk gün kızlarda, Yavruturna Ortaokulu, İstiklal İlkokulu’nu 26-15, Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu da Mimar Sinan Ortaokulu’nu 24-12 yenerken, dün oynanan maçlarda ise Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu, Yavruturna Ortaokulu’nu 15-10, Mimar Sinan da İstiklal İlkokulu’nu 26-14 yendi.

Bu sonuçların ardından ikide iki yapan tek takım olan Dr. Sadık Ahmet şampiyonluğunu ilan etti.

Erkeklerde ise, ilk gün ise ilk gün Yavruturna Ortaokulu İstiklal İlkokulu’nu 18-8, Mimar Sinan Ortaokulu da Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu’nu 20-10 mağlup etmişti. Dün oynanan ikinci maçlarda, Yavruturna Ortaokulu, Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu’nu 18-12, Mimar Sinan da İstiklal’i 28-12 yendi. Bu sonuçların ardından Mimar Sinan ile Yavruturna ikide iki yaptı. İki takım arasında bugün oynanacak maçın sonucu şampiyonu belirleyecek.

Turnuvada son maçlar bugün oynanacak.

Muhabir: Haber Merkezi