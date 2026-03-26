Çorum’un hem muay thai (Tayland boksu) hem de kickbokstaki milli sporcusu Abdussamet Uğurlu, 7 Nisan’da Mersin’de başlayacak Türkiye Muay Thai Şampiyonasında madalya mücadelesi verecek.

Şampiyona öncesi hazırlıklarını antrenör Aydın Fırat nezaretinde sürdüren Abdussamet Uğurlu, geçtiğimiz günlerde Çorum Gençlik Spor Kulübü’ne transfer olmuştu. Şampiyon sporcu, desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Spor Hizmetleri Müdürü ve aynı zamanda Çorum Gençlik Spor Kulübü Başkanı Feyyaz Velidedeoğlu’na teşekkür ziyaretinde bulundu. Ziyarette, şube müdürü Ayşe Şenyuva da hazır bulundu.

