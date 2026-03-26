Okul sporları faaliyet programı gereğince düzenlenen Puanlı Atletizm il Birinciliğinde küçükler ve yıldızlar (kız-erkek) kategorisi yarışmaları tamamlandı. Alaca Denizhan Ortaokulu 4 kategoride de şampiyon oldu.

Hitit Üniversitesi Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi’nde düzenlenen yarışmalar sonunda, takımlar genel klasmanında küçük kızlarda Alaca Denizhan Ortaokulu şampiyon olurken, ikinciliği Kocatepe Ortaokulu elde etti. Küçük erkeklerde ise, Alaca Denizhan Ortaokulu’nun ardından Kocatepe Ortaokulu ikinci, Bayat Şehit Yakup Kozan Ortaokulu üçüncü oldu.

Yıldız kızlar kategorisinde, Alaca Denizhan Ortaokulu şampiyon, Devlet Bahçeli Ortaokulu ikinci oldu. Yıldız erkeklerde de Alaca Denizhan Ortaokulu’nun ardından Bayat temsilcisi Şehit Yakup Kozan Ortaokulu ikincilik kupasını aldı.

Ferdi müsabakalarda ise dereceye giren sporcular ve okulları şöyle:

KÜÇÜK

KIZLAR

60 Metre: 1.Medine Yıldırım (Alaca Denizhan), 2.Eslem Yağmur Okçu (Devlet Bahçeli Ortaokulu), 3.Zeynep Asya Aşkın (Kocatepe), 4.Ebrar Aydın (Devlet Bahçeli Ortaokulu)

800 Metre: 1. Defne Kabakulak (Kocatepe), 2. Ayça Bıçakçı (Alaca Denizhan)

Yüksek atlama: 1.Pelin Bıçakçı (Alaca Denizhan).

Uzun atlama: 1.Elif Naz Bilgin (Alaca Denizhan), 2.Ayşenur Melek Çapkın (Kocatepe), 3. Ebrar Aydın (Devlet Bahçeli Ortaokulu), 4.Zeynep Umulu (ferdi)

Fırlatma topu: 1. Medine Yıldırım (Alaca Denizhan), 2.Zeynep Asya Aşkın (Kocatepe)

5x60 Metre: 1.Alaca Denizhan Ortaokulu, 2.Kocatepe Ortaokulu.

KÜÇÜK

ERKEKLER

60 Metre: Burak Aktaş (Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu), 2. Mert Yusuf Toprakcı (Alaca Denizhan), 3. Emir Şahin Kazar (Kocatepe), 4. Umut Dağhan Bayrak (Devlet Bahçeli Ortaokulu)

Fırlatma topu: 1.Fatih Yalçın (Bayat Şehit Yakup Kozan), 2.Onur Bıçakcı (Alaca Denizhan), 3.Kıvanç Benli (Kocatepe)

Gülle atma: 1.Umut Dağhan Bayrak (Devlet Bahçeli Ortaokulu), 2.Erdem Kurt (Kocatepe), 3.Ali Deniz Bülbül (Alaca Denizhan), 4.Alaaddin Ayaz Emir (Devlet Bahçeli Ortaokulu)

Yüksek atlama: 1.Ahmet Emir Gündoğan (Alaca Denizhan)

1000 metre: 1.Burak Aktaş (Necip Fazıl Kısakürek), 2.Mert Yusuf Toprakcı (Alaca Denizhan), 3. Emir Şahin Kazar (Kocatepe), 4.Ahmet Emeç (Bayat Şehit Yakup Kozan)

Uzun atlama: 1.Umut Dağhan Bayrak (Devlet Bahçeli Ortaokulu), 2.Erdem Kurt (Kocatepe), 3.Ali Deniz Bülbül (Alaca Denizhan), 4.Alaaddin Ayaz Emir (Devlet Bahçeli Ortaokulu)

5x60 Metre: 1.Alaca Denizhan Ortaokulu, 2.Kocatepe Ortaokulu, 3.Bayat Şehit Yakup Kozan)

YILDIZ

KIZLAR

60 Metre: 1.Cemre Nur Demirel (Suheybi Rumi İmam Hatip Ortaokulu), 2.Rana Hanım Kambur (Suheybi Rumi İmam Hatip Ortaokulu), 3.Zeynep Asya Aşkın (Kocatepe), 4.Ebrar Aydın (Devlet Bahçeli Ortaokulu)

Cirit atma: 1.Bircan Çağlar (Alaca Denizhan), 2. Derya Çakar (Devlet Bahçeli Ortaokulu)

Gülle atma: 1.Sedanur Sarı (Alaca Denizhan), 2.Derya Çakar (Devlet Bahçeli Ortaokulu), 3.Ünzile Satıymış (ferdi)

Yüksek atlama: 1.Miray Mina Şahin (Alaca Denizhan), 2.Yaren Eker (Devlet Bahçeli Ortaokulu)

800 Metre: 1.Melisa Eker (Devlet Bahçeli Ortaokulu), 2.Esma Sabahat Karabulut (Cumhuriyet Ortaokulu, 3.Nevin Atalay (Alaca Denizhan), 4.Hazal Nur Zembil (Kocatepe)

1500 metre: 1.Melisa eker (Devlet Bahçeli Ortaokulu), 2.Esma Sabahat Karabulut (Cumhuriyet Ortaokulu), 3.Nevin Atalay (Alaca Denizhan).

Uzun atlama: 1.Miray Mina Şahin (Alaca Denizhan), 2.Elif Döngel (Devlet Bahçeli Ortaokulu)

5x80 Metre: 1.Devlet Bahçeli Ortaokulu, 2.Alaca Denizhan Ortaokulu.

YILDIZ

ERKEKLER

60 Metre: 1.Kamil Buğra Kış (Alaca Denizhan), 2.Arda Özkaraoğlu (Devlet Bahçeli Ortaokulu), 3.Yiğit Emir Bolat (Devlet Bahçeli Ortaokulu), 4.Enes Tilci (Bayat Şehit Yakup Kozan)

Yüksek atlama: 1.Mehmet Ateş (Alaca Denizhan), 2. Erdem Recep (Bayat Şehit Yakup Kozan)

100 metre engelli: 1.Resul Salim (Alaca Denizhan), 2.Arda Özkaraoğlu (Devlet Bahçeli Ortaokulu), 3.Devlet Yavaş (Bayat Şehit Yakup Kozan)

2000 metre engelli: 1.Emir Efe Yanar Hacı Bektaş Veli Ortaokulu), 2.Ali Süleyman (Alaca Denizhan), 3.Muhammed Alparslan (Bayat Şehit Yakup Kozan)

5x800 metre: 1.Alaca Denizhan Ortaokulu, 2.Bayat Şehit Yakup Kozan.

800 metre: 1.Mehmet Ateş (Alaca Denizhan), 2.Adem Saka (Bayat Şehit Yakup Kozan), 3. Eyüp Salih Barın (Devlet Bahçeli Ortaokulu)

Cirit atma: 1. Muhammed Ali Arslan (Alaca Denizhan), 2.Fazlı Karakan (Bayat Şehit Yakup Kozan)

Uzun atlama: 1.Kamil Buğra Kış (Alaca Denizhan), Yiğit Emir Bolat (Devlet Bahçeli Ortaokulu), Çınar Kurt (Hacı Bektaş Veli Ortaokulu)

Gülle atma: 1.Resul Salim (Alaca Denizhan), 2.Eyüp Salih Barın (Devlet Bahçeli Ortaokulu), 3.Yaşar Alparslan (Bayat Şehit Yakup Kozan)

Muhabir: Haber Merkezi