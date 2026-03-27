Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Toplantı Salonu’nda Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan başkanlığında gerçekleşen teknik toplantıya ligde mücadele edecek takımların temsilcileri katıldı. Kura çekimi öncesi bir konuşma yapan Başkan Ayan, U11 ve U12 Futbol Ligi’nin şenlik havasında oynanacağını ve liglerin tek şampiyonu olmayacağını gruplarında ilk 3’e giren takımlara kupa ve madalya verileceğini söyledi. Takım listesine 16 kişinin yazdırılacağını da belirten Ayan, bu listeye yazılan 16 minik futbolcunun da müsabakalarda forma giyme şartının olduğunu ifade ederken, listede yazılı olupta maçta forma giyilmemesi halinde o takımın 3-0 hükmen sayılacağını da açıkladı.

Ayan konuşmasının devamında U11 Ligi’nin 8 Mayıs’ta, U12 Ligi’nin ise 9 Mayıs’ta başlayacağını da duyururken, U11 Ligi’nde 23 takım 4 grupta çift devreli lig usulüne göre, U12 Ligi’nde ise 22 takımın 4 grupta çift devreli lig usulüne göre mücadele edeceğini de sözlerine ekledi.

Ayan’ın konuşmasının ardından kura çekimine geçildi. Kura çekimi sonrası U11 Ligi’nde A grubu Dodurga Beyliğispor, Buharaspor, Çorum Anadolu FK, Devanespor, PTT Gençlikspor, B grubu Sungurlu Belediyespor, H.E.Kültürspor, Akkent Gençlikspor, Çorum İdman Yurdu ve Alaca Belediyespor, C grubu Osmancıkgücü, Hitit Anadoluspor, 1907 Gençlikspor, Osmancık Kandiberspor, Çorumgücü, D grubu İskilipgücü, Çorum FK, İkbalspor, İskilipspor, Vefaspor, Mimar Sinanspor.

U12 Ligi’nde ise A grubu Sungurlu Belediyespor, İkbalspor, Vefaspor, Çorum FK, Alaca Belediyespor, B grubu İskilipgücü, Çorum İdman Yurdu, Çorum Anadolu FK, Devanespor, PTT Gençlikspor, Akkent Gençlikspor, C grubu Dodurga Beyliğispor, Gençlerbirliği, Buharaspor, Oğuzlar Belediyespor, 1907 Gençlikspor, D grubu Osmancıkgücü, Hattuşa Gençlikspor, Çorumgücü, Osmancık Kandiberspor, Hitit Anadoluspor’dan oluştu.