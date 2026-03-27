Süper Lig’e yükselme mücadelesi veren Arca Çorum FK, ikinci yarının geride kalan 13 haftalık periyodunda, ilk yarının aynı periyoduna göre 5 puan daha fazla topladı.

İLK 13 HAFTA

25 PUAN

Sezona teknik direktör Tahsin Tam nezaretinde başlayan ve 6.haftadaki İstanbulspor yenilgisi sonrası yola Çağdaş Çavuş’la devam eden Arca Çorum FK, ilk 13 haftada 7 galibiyet, 4 beraberlik, 2 yenilgi alarak 25 puan toplarken, attığı 23 gole karşılık 13 gol yedi.

Kırmızı-siyahlı takım bu periyotta Amedspor’u 2-0, Adana Demir’i (D) 3-1, Sarıyer’i 2-1, Keçiörengücü’nü (D) 2-1, Manisa FK’yı 3-1, Hatayspor’u (D) 4-1, Iğdır FK’yı 3-1 yenerken, Vanspor’la 0-0, Serikspor ve Ümraniyespor’la (D) 1-1, Boluspor’la da 0-0 berabere kaldı. Çorum ekibi, deplasmanda oynadığı İstanbulspor ve Esenler Erokspor maçlarını ise 3-1 kaybetti.

İKİNCİ

YARIDA

30 PUAN

Arca Çorum FK, ikinci yarının aynı periyodunda, aynı takımlarla oynadığı maçlarda ise 30 puana ulaşarak ilk yarıya 5 puan fark attı.

İkinci yarıya teknik direktör Hüseyin Eroğlu nezaretinde başlayan ve son 7 maçını Uğur Uçar nezaretinde oynayarak 7’de 7 yapan Arca Çorum FK, geride kalan 13 haftalık periyotta 10 galibiyet, 3 yenilgi aldı ve 30 puan topladı. Bu maçlarda 25 gol atan kırmızı-siyahlı takım kalesinde 14 gol gördü.

Arca Çorum FK, bu periyotta Adana Demirspor’u 4-1, Sarıyer’i (D) 2-1, Keçiörengücü’nü 1-0, Serispor’u (D) 3-2, Ümraniyespor’u 2-0, Manisa FK’yı (D) 1-0, Hatayspor’u 3-1, Boluspor’u (D) 2-1, Esenler Erokspor’u 2-1, Iğdır FK’yı (D) 2-0 yenerken, Amedspor’a (D) 1-0, Vanspor’a (D) 3-1) ve İstanbulspor’a da 3-2 yenildi.

