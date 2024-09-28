Tam 26 tiyatro oyunu var. Yurt içinden-dışından sayısız ödüle sahip. Oyunlarının çoğu dünya dillerine çevrildi ve yine çoğu oyunu yurt dışında sahnelendi. Bu onur, Çorum’un öz evlâdı bir oylun yazarına, merhum Tuncer Cücenoğlu’na ait.

O’nu 18 Temmuz 2019 tarihinde 75 yaşında İstanbul’da kaybetmiştik. Oyun yazarlığının zirvesini yakalamış bu büyük insanın adını, memleketi Çorum’da yaşatmak gerektiği, Çorumlu sanatseverlerin ortak dileğiydi ve ÇORUM HABER de daima bu taleplerin sözcüsü oldu.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, bu talebe olumlu bir yaklaşım göstermiş, ÇORUM HABER de, 7 Mayıs 2024 tarihinde geniş biçimde konuyu gündeme taşımıştı.

Nihayet, Genel Müdür Karadağlı’nın teklifi üzerine Devlet Tiyatroları Edebi Kurulu, Çorum Devlet Tiyatrosu’na “Tuncer Cücenoğlu Sahnesi” isminin verilmesini kararlaştırdı. Genel Müdürlük’ten gelen tasarıma göre yeni tabela, Muhammet Fazıl Ateş’in sahibi olduğu Çorum Medeniyet Reklam tarafından hazırlanarak dün tiyatro binasının ön cephesine yerleştirildi.

Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar da, tabelanın yerine katılmasından hemen sonra salona giderek, Çorum Devlet Tiyatrosu Müdürü İbrahim Bulduk ile birlikte “tarihi” pozu verdi.