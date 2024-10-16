Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, hasadın ardından elde edilen ayçiçeği yağının ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere paketlenerek hazırlandığını açıkladı.

Geçtiğimiz yıl buğday ekerek un üretip ihtiyaç sahiplerine dağıtan Çorum Belediyesi bu yılda tarlasında ayçiçeği üretti. Çorum Belediyesi 3 bin litre yağı sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak üzere hazırladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekilmemiş bir karış toprak bırakılmaması yönündeki talimatı üzerine harekete geçtiklerini dile getiren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın “Bundan 3-4 yıl önce Ukrayna krizi çıktığında Sayın Cumhurbaşkanımızın “hiç boş arazi bırakmayacağız, ekilebilir tüm arazileri ekeceğiz” şeklinde talimatları olmuştu. Bizde bundan yola çıkarak 80 dönümlük belediyemiz arazisine ayçiçeği ektik. Hasadın ardından ayçiçeğinden 3 bin litre yağ elde etmiş olduk. Bu yağlarımızda belirlenen ailelerin sofralarına ulaşacak. Bundan sonraki süreçte de belediyemize ait arazilerde ekmeye ve buradan elde edilen ürünleri de ihtiyaç sahipleriyle paylaşmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR