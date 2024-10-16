Açıklamasında, “Soğan ekmekle de doyulur, kuzu tandırla da. Ancak bu, gerçek bir beslenme sağlamaz” diyen Gül, açlık ve yetersiz beslenmenin ele alınması gerektiğini belirterek, gıda güvenliğinin sağlanması ve sağlıklı diyetlerin oluşturulması için toplumsal farkındalık oluşturmanın önemine dikkat çekti.

Gül, sürdürülebilir tarımsal üretimin sağlanmasının ve gıda sanayisinin gelişiminin, halkın yeterli ve nitelikli gıdaya ulaşması açısından kritik olduğunu ifade ederek, “Öyleyse, tarımsal üretimimizin sürdürülebilirliğini temin etmek, bu potansiyele bağlı olarak gıda sanayinin gelişmesini, halkın yeterli ve nitelikli gıdaya ulaşmasını sağlamak ve sağlıklı nesiller oluşturmak, karar/emir verici ve uygulayıcıların boynunun borcudur” dedi.

Açıklamasının devamında ülke kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını temenni eden Gül, milletin sadece doyması değil, aynı zamanda sağlıklı bir şekilde beslenmesi gerektiğini dile getirdi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ