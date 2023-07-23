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Pazarda 25-30 lira aralığında satılan patlıcan ve biber yurttaşları zorluyor.

Bu fiyatlarla pazar arabasını dolduramadığından dert yanan bir vatandaş, “Pazarın gelinecek durumu kalmamış, çok pahalı fiyatlar. İnsanlar nasıl evini geçindirecek, ne yiyip ne içecek? Çok zor. Düzeleceğine dair de bir umudumuz kalmadı” dedi.

İroni yapan ve fiyatların çok güzel olduğunu söyleyen bir başka vatandaş ise, “Biraz daha pahalı olsun ellemeyin. Her şey 2-3 kat arttı ama olsun vatandaş öyle istiyor. KDV ve ÖTV fiyatları artarsa olacağı bu” şeklinde konuştu.

Fiyatların yükselmesine tepki gösteren bir kadın da “Dilenmeye devam etsin insanlar, belediyenin önünde kuyruk olmaya devam etsinler. 50 lira bir poşet domates. Hafta nasıl gelecek millet düşünsün. Allah herkesin yardımcısı olsun” ifadesini kullandı.

Fiyatların fahiş fiyatta olduğunu savunan bir yurttaş, her şeyden yarım kilo ancak alabildiğini dile getirerek zamlara isyan etti.

Emekli olduğunu ve ayın sonunu getiremediğini anlatan yurttaş, “Alım gücümüz kalmadı. Bir haftada 15 lira koymuş üstüne. Nasıl geçinecek bu halk anlamak mümkün değil” diye konuştu.

Pazar esnafı ise, kar yapamamaktan ve mazot fiyatlarına yetişememekten dert yandı.

İşte pazardaki güncel fiyatlar;

Patlıcan 25, biber 30, domates 20, barbunya 50, patates 15, limon 20, kabak 15, şeftali 35, muz 30, kayısı 35, çilek 50, üzüm 25.