Çorum'un en büyük ve tarihi mezarlıklarından biri olan Ulu Mezarlık, Ramazan Bayramı öncesinde ziyaretçi akınına uğradı. Vatandaşlar, vefat eden yakınlarını anmak için sabah saatlerinden itibaren mezarlıkların yolunu tuttu. Sabah saatlerinden itibaren dolup taşan mezarlıklar, manevi bir atmosferle kaplandı. Vatandaşlar, kabir başlarında Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti, mezarları temizledi ve çiçeklerle süsledi. Bayram hazırlıklarının yoğunlaştığı bu günde, belediye ekipleri ve polis ekipleri trafik akışını düzenlemek ve ziyaretçilere destek olmak için mezarlıkta hazır bulundu.



Kardeşinin kabrini ziyaret eden İzzet Sucu, "Kardeşimle aramızda 4 yaş var. 1978'de İstanbul'da çıkan silahlı çatışmada 16 yaşındaki kardeşimi şehit ettiler. İstanbul'a cenazesi geldi ve ben o zaman askerdeydim. Askerden geldim, sordum; ilk başta kimse söylemese de kardeşimin şehit olduğunu zorla öğrendim. O şekilde ailecek ve ülkücü arkadaşlarımızla birlikte acı çektik. Allah razı olsun, her zaman yanımızda oldular. Biz o günleri gördük, mekanı cennet olsun, nur içinde yatsın. Bütün insanlar mezarlığa geldi. Bütün ölenlerin ruhu şad olsun, mekanları cennet olsun ve Allah herkesin işini rast getirsin. Diyeceklerim bu kadar" dedi.