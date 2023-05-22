Vatan Partisi’nin açıklamasında, özetle şu ifadeler kullanıldı:

“Bugün Türkiye, ekonomide, güvenlikte, kültürel alanda Batılı emperyalistlerin dayatmalarına karşı direnme ve özellikle ABD-İsrail eksenli tehditlere karşı hem içeride hem sınır ötesinde silahlı mücadele sürecindedir.

Güçlü Devlet-Üreten Millet hedefine ilerleme stratejisinin 28 Mayıs 2023 duraeğındayız.

Vatan Partisi, 29 Mayıs 2023 sonrasındaki zorlu süreçte, Erdoğan yönetiminin bağımsızlık, vatan bütünlüğü, üretim ekonomisi, çağdaşlaşma ve milli devrimci kültür siyasetleri izlemesi ve yükselen Asya Uygarlığı’nın öncü konumlarına ilerlemesi için yapıcı bir muhalefet yürütecektir.”