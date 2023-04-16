Vatan Partisi Çorum Teşkilatı, 28. dönem milletvekili adaylarını kamuya tanıtmak için bir araya geldi. “Güçlü Devlet, Üreten Millet İçin Vatan Partisi Meclise” sloganı ile 14 Mayıs'taki seçimlere hazırlanan Vatan Partisi parti binasında bir basın toplantısı düzenleyerek Çorum milletvekili adaylarını tanıttı.

Listenin birinci sırasında FETÖ’cülerin baskısı sonrası Kara Harp Okulu’ndan ayrılmak zorunda kalan Ümit Faruk Yenici yer alırken, ikinci sırada mimar Mehmet Patlar, üçüncü sırada emekli asker Aydın Kınacı, dördüncü sırada çiftçi Altan Börekçi’ye yer verildi.

Çorum’un potansiyelinin farkında olduklarını belirten milletvekili adayları, merkezi idarenin doğru bir yönetim anlayışıyla Çorum’un şaha kalkacağını ifade ederek, 14 Mayıs seçimlerinde Çorum halkından destek istediler. (Taner ŞİMŞEK)