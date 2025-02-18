Dün sabah saatlerinde hastanede düzenlenen programda CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, kendisine konuşma hakkı verilmediği için salonu terk etmiş, ardından Vali Ali Çalgan, kamu görevlilerinin olduğu yerde siyaset yapılmasını doğru bulmadığını belirterek Tahtasız'a tepki göstermişti.

Yaşanan gelişmelerin ardından Tahtasız ve Dinçer Vali Ali Çalgan'ı ziyaret ederek yaşanan olaylarla ilgili görüşme gerçekleştirdi.

CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada Vali Ali Çalgan’ı ziyaret ederek olayın perde arkasını kendisine aktarma fırsatı bulduklarını söyledi. Yazılı açıklama yağan Tahtasız'ın açıklaması şöyle: "Buna benzer olayların daha önce de gerçekleştiğini, devletin bürokratlarının devlet terbiyesine yakışmayacak şekilde partizan bir tavır içerisinde gerek bizleri davet etmeyerek, gerekse katıldığımız programlarda söz vermeyerek siyasi bir tutum içerisinde olduklarını ilettiğimiz Sayın Valimizden bundan sonraki süreçte kamu bürokratlarının ve yöneticilerinin iktidar partisinin il başkanı gibi davranmamasını hiçbir siyasiden emir almamasını istedik.

Bugün yaşananlarla ilgili ayrıntıları Çorum kamuoyuna aktarmayı kendimize borç biliyoruz:

“Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi “Yenidoğan bebek bakım ünitesi ve Kütüphane” açılışı için davet aldım.

Bugün gerçekleştirilecek açılışa gitmek üzere yola çıktığımda önce Sayın Valimiz Ali Çalgan’ın özel kalemi sonrasında da Hastane Başhekimi Erdal Komut’un özel kalemi arayarak “programda konuşma yapıp yapmayacağımı” sordular. Her ikisine de konuşma yapmak istediğimi belirttim.

Toplantının olduğu salona giderek, bize ayrılan yere oturduk.

Ancak her ne olduysa toplantının başlamasından hemen önce konuşmacı listesinden ismim çıkarıldı. Sebebini gayet iyi bilmekle birlikte ismimin neden çıkarıldığına ilişkin gerekli açıklamayı Başhekim ve program sunucusunun yapması daha doğru olacaktır.

Anlaşılan o ki birileri “benim konuşturulmamam” için talimat vermiş Başhekim de bu talimatı emir telakki etmiştir!

Diğer konuşmacılar kürsüden anons edilinceye kadar tarafıma açıklama yapılma ve özür dileme gereği dahi duyulmamıştır.

Yapılan bu terbiyesizliğin üzerine İl Başkanımız Dinçer Solmaz’la birlikte salonu terk ettik.

Dinçer Solmaz ana muhalefet partisinin ve Türkiye’nin birinci partisinin Çorum’daki temsilcisi ve il başkanıdır. Şahsım da Çorum halkının oylarıyla seçilmiş bir milletvekilidir.

Bizler kamu yararına görev yapıyoruz ve her platformda halkımızın yararına konuşma yapıyoruz.

Verilen talimatı emir kabul ederek bizlerin konuşmasını engellemek bir devlet adamına asla yakışmaz.

Devlet kurumlarda görev yapan hiçbir yönetici ve bürokrat kişilere ve olaylara siyasi bakamaz, bakmamalıdır.

Bürokratlar siyasilerden talimat almamalıdır.

AKP İl Başkanı gibi tavır takınmamalıdır.

Siyasi düşüncesi ne olursa olsun halka ve siyasilere eşit mesafede yaklaşmalıdır.

Milletvekilleri olarak bizler nasıl ki 86 milyonun ödediği vergilerden maaşımızı alıyorsak, devletin tüm bürokratları da maaşlarını AKP hükümetinden değil bu milletin hazinesinden almaktadır.

Bunu asla unutmamalıdırlar.

Sözün özü; tüm bürokratları devlet terbiyesi içerisinde hareket etmeye, siyasete alet olmamaya, hangi partiden olursa olsun siyasilerden talimat almamaya davet ediyoruz.

Sayın Valimiz Ali Çalgan’ın da bizlere ifade ettiği şekilde bundan sonraki süreçte Çorum’daki tüm bürokratların ve yöneticilerin devlet adabına uygun şekilde davranmasına yönelik gerekli uyarıları yapacağına inanıyoruz."