CHP Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Mehmet Tahtasız, basın özgürlüğünden ve devlet desteğinin yayın organlarına, hak ettikleri şekilde, adaletli dağıtılmasından yana olduklarını belirterek, sırf gazetecilik yaptığı için gazeteciyi cezaevinde görmek istemediklerini söyledi.

Dün gazetemizi ziyaret ederek Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’la görüşen Milletvekili Tahtasız, yerel basının ekonomik güçlüklerini yakından bildiklerini de ifade ederek, “Doğru, tarafsız ve etkin habercilik hizmeti veren basınımızın daima yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Gökhan Sarıçam’ın, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti körükleyen sözlerini kınayan Mehmet Tahtasız, Çorum tek hastaneye mahkûm edildiği için sağlık çalışanlarının ağır bir yük altında kaldıklarını da vurguladı.

Tahtasız, “Hitit Üniversitesi’nin 2018’de yapılacağı bildirilen Güney Kampüsü’ne, yani Tıp Fakültesi ve Morfoloji binasına hâlâ başlanmadı. Onkoloji Merkezi’ne verilen eski pet cihazı sık sık arızalandığı için hastalar yine Ankara’ya, Samsun’a sevk ediliyor. Aksayan tüm işlerin takipçisiyiz ve sağlık çalışanlarımızın yanındayız.” diye konuştu.