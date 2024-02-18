Ramazan ayının bereketini sofralara taşıyan İskilip Ramazan Keşkeği, ilimiz İskilip ilçesinin gururu olarak yüzyıllardır aileleri bir araya getiriyor.

Çorum Valiliği tarafından son olarak İskilip Ramazan Keşkeği’nin tanıtımı ile bir paylaşım yapıldı. Valilik tanıtımıyla, bu coğrafi işaretli lezzet, tarihi ve hazırlık sürecine de dikkat çekildi. Çorum'un İskilip İlçesi’nin meşhur ramazan keşkeğinin geçmişi çok eski yıllara dayanıyor.

Ramazan aylarında ailelerin aynı sofra etrafında beraber yemek yediği özel gün yemeklerinden olan İskilip Ramazan Keşkeği, damak tadına önem verenlerin vazgeçilmezi.

Çorum Valiliği, tanıtım yazısında şu ifadelere yer verdi: “Coğrafi işaretli ürünlerimizden Çorum ili İskilip ilçesinde yapılan İskilip Ramazan Keşkeği; buğday yarması ve kemikli etin, domates, soğan, tereyağı ve çeşitli baharatlarla toprak çömlek içerisinde taş fırında uzun süre pişirilmesiyle hazırlanan yöresel bir yemektir.

İskilip Ramazan Keşkeği, ramazan aylarında ailelerin aynı sofra etrafında beraber yemek yediği özel gün yemeklerindendir. Ramazan ayı dışında da üretilir. İskilip Ramazan Keşkeğinin geçmişi çok eskiye dayanır.

Coğrafi sınırda ramazan keşkeği, mahallelerde bulunan özel keşkek fırınlarında pişirilir. Doğrudan odun ateşine maruz kalmadan çömlek içinde uzun sürede pişirildiğinden, malzemeler kendi öz suyunu kaybetmez ve orta akışkan bir kıvamda olur, ağızda dağılır.”

Editör: SELDA FINDIK