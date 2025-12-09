Programa katılan İl Müdürü Sahit Aydın konuşmalarında, kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumsal bilinç ve kurumların sorumluluğunun önemine dikkat çekti.

Şube Müdürü Atiye Kayalar ise kurumlararası koordinasyon ve işbirliğinin şiddetle mücadelede önemli bir rol taşıdığını ifade etti.

Seminer kapsamında, İl Müdürlüğü’nde görevli Sosyal Çalışmacı Ayşin Helvacı Altunsoy tarafından yapılan sunumda şiddetin tanımı ve türleri, 6284 sayılı Kanun kapsamında koruyucu ve önleyici tedbirler, başvuru ve yönlendirme mekanizmaları, KADES uygulamasının kullanımı gibi konularda katılımcılar bilgilendirildi.

Muhabir: SELDA FINDIK