Vali Çalgan siyasetinin siyasilerle yapılacağını belirterek, "Bugün Türkiye'deki sağlık sorunlarını tartışmak üzere bir araya gelmiş değiliz. Elbette söylenecek çok fazla şey var. İlimiz ve çevre iller için çok önemli iki sağlık ünitesinin hizmete alınması dolayısıyla bir aradayız. Burada hazirunun yüzde 80'ni kamu görevlisi. Burada siyasi bir konuşma yapmanın, polemik yaratmanın anlamı yoktur. Siyaset siyasilerle yapılır. Burası kamu görevlilerin olduğu bir yer. Dolayısıyla böyle bir olay yaşanmasından dolayı üzüntü duyduğumu ifade etmek zorundayım." şeklinde konuştu.

Editör: NURDAN AKBAŞ