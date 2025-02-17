Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde saat 13.20'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem yerin 11.5 km derinliğinde oluştu.

Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuz durum oluşmadı.

Ankara Valiliği, saat 13.20'de meydana gelen ve kent genelinde hissedilen 3,5 büyüklüğündeki depremle ilgili herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde bugün saat 13.20'de 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar yapılan tespitlere göre, herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yaptığı açıklamada, depremden etkilenen tüm vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, şu an itibarıyla kendilerine olumsuz bir ihbarın ulaşmadığını kaydetti.