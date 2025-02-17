Bingöl'de Yedisu merkezli 4.8 büyüklüğündeki depremle ilgili uzmanların uyarıları sürüyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) göre 16 Şubat sabah erken saatlerde 12,79 kilometre derinlikte oluşan deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

'TARİHİN EN BÜYÜK DEPREMLERİNİ YARATAN FAY'

Yedisu, son dönemde deprem uzmanlarının sıkça dikkat çektikleri bir bölge... Prof. Dr. Okan Tüysüz, NTV canlı yayınında yaptığı açıklamada Kuzey Anadolu Fay Hattı'na dikkat çekerek, "1600 kilometre boyunda bir fay ve ülkemiz tarihindeki en büyük depremleri yaratmış bir fay. 1939'da Erzincan'da 7,9 büyüklüğünde bir deprem üretmişti. 360 kilometre boyunda bir fay kırılmıştı o zaman. Arkasından 1992'de bir deprem oldu 6,7 veya 6,8." dedi.

'UYARICI BİR DEPREM'

Tüysüz, Yedisu fayı ile ilgili şunları söyledi: "Yedisu Fayı olarak tanımladığımız, kırıldığı zaman 7,2 büyüklüğünde deprem üretmesini beklenen bir fay.

Kuzey Anadolu Fayı'ndaki bu tür parçalar aşağı yukarı 250 - 300 yılda bir kırılıyor. Bu da 1784'te kırıldığına göre 232 yıldır önemli bir deprem üretmemiş bir faydan bahsediyoruz.

Yedisu Fayı bir sismik boşluk olarak değerlendiriliyor. Özellikle 2001 ve 2003'teki Karlıova depremlerinden bu yana çok üzerinde durduğum faylardan birisi.

4,8 büyüklüğünde bir deprem, sığ bir deprem. Bu depremin olduğu yerde de 1949'da Kargapazarı dediğimiz bir fay kırılmıştı. Bu deprem onun bir artçısı olarak veya buna bağlı faylardan birisinin kırılması olarak görülebilir.Yedisu Fayı'nın tehlikesi sürüyor, bu konuda dikkatli olmak gerekir. Tetikleme olabileceğini zannetmiyorum ama tabi bu bize bu bölgenin sıkışmakta olduğunu gösteriyor. O anlamda uyarıcı bir deprem olarak değerlendirilebilir."