Medeni Kanunun “bir Cumhuriyet, hukuk ve kadın devrimi” olduğunu belirten Güngör, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“99 yıl önce bu devrim kanunuyla sağlanan ve 2002’de değişikliklerle güçlendirilen tüm kazanımlarımızın öneminin farkındayız. Örgütlü kadın gücüyle elde ettiklerimizin elimizden alınmasına izin vermeyeceğiz. Daha çok eşitlik için, daha çok adalet için, daha çok demokrasi, daha çok hukuk için mücadeleye devam.

99 yıl önce bugün, 17 Şubat 1926’da laik Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli hukuk ve kadın devrimlerinden biri olan Medeni Kanun, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmiş, 4 Ekim 1926 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ülkemizin nüfusunun yarısı olan kadınların toplumdaki yerini en net şekilde tanımlayan bu kanun, kadınların birey olarak kabul edilmesi, bir kimliğe sahip olması anlamını taşımıştır. Bir Cumhuriyet devrim kanunu olan Medeni Kanun, 99 yıl önce kadınların eğitim hayatına, sosyal, kültürel ve ekonomik hayata erkeklerle eşit olarak katılmalarının önündeki engelleri kaldırmış, dolayısıyla eşitlik, laik hukuk devleti temellerinin üzerinde kurallar çerçevesinde hayata geçirilmiştir.

Kadınların eşitlik mücadelesine yol açmış olan Cumhuriyet devrimlerinin mimarı ve Cumhuriyet Halk Partimizin ebedi lideri olan Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha saygıyla, minnetle anıyoruz.

Bu mücadelede, Cumhuriyetin ilk yıllarından bu yana örgütlü bir güçle kadın erkek eşitliğini sağlamak için mücadele veren kadın örgütlerinin emeklerini de unutmuyoruz.”

Editör: Haber Merkezi