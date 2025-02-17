Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesine kazandırılan Prematüre Retinopatisi (ROP) Tanı Ünitesi ve Öğrenci Kütüphane’nin açılışına katılarak sağlıkçıların özveri ile gece gündüz demeden vatandaşa hizmet ettiğini kaydeden Belediye Başkanı Aşgın konuşmasında sağlık altyapısı alanında son yıllarda önemli çalışmalar yapıldığını bildirdi.

Sağlıkçıların en sevdiklerimize sevgi ve merhametle muamele ettiğini belirterek onları kutlayan Aşgın; “Sadece şehrimiz ve ilçelerimiz değil ülkemizde ekipman, tesis ve hastaneleri ile insanımıza hizmet götürecek kadar büyük bir atılım geçiriyoruz. Şehrimiz de bundan nasibini alıyor. Bu imkanları halkımızla buluşturan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Çorum’da sağlık yöneticileri ile sık sık biraraya gelerek sorunları görüştüklerini, son yıllarda yeni yapılan bir çok sağlık tesislerinin açılışının bile yapılmadığını ve bu son yapılan tesislerin orta ölçekli ilçe hastanesi vasfında olduğunu söyleyen Başkan Aşgın, ilimizde bir çok Aile Sağlığı Merkezi’ni imarda işaretlediklerini, Belediye olarak Refakatçi Misafirhanesi ile Hasta Nakil Aracı’nı hizmete sunduklarını hatırlattı.

Belediye Başkanı Aşgın, Prematüre Retinopatisi (ROP) Tanı Ünitesi ve Öğrenci Kütüphane’ne katkı sağlayan herkese teşekkür ederek aşkla, muhabbetle ve sağlıkla vatandaşa hizmeti sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Editör: HABER MERKEZİ