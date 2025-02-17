Beraberinde; Öz Toprak İş Genel Başkanı Metin Özben, Öz Toprak İş Genel Başkan Yardımcısı Halil Okay, Hak-İş Çorum İl Başkanı Mustafa Köroğlu ve Başkan Yardımcıları, Öz-Sağlık İş Çorum Şube Başkanı Hüsnü Aykan ve Başkan Yardımcısı Raşit Kabadayı ile birlikte Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret eden Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan Çorum’dan övgü dolu sözlerle bahsetti.

Çorum’un kendilerinde özel bir yeri olduğunu belirten Mahmut Arslan “Sendikamızın bir yerlere gelmesinde Çorum’un emeği çok büyük. Çorum’dan genel başkanlık yapan ağabeylerimiz var. O nedenle bizler Çorum’a hep ayrı bir yeri var olarak bakıyoruz. Belediye Başkanı olarak sizlerin de çalışmalarından son derece memnunuz. Kahraman Çorum’a kahraman Çorumlular sahip çıkıyor. Bundan sonraki süreçte de çıkmaya devam edeceğine inancımız tamdır.” dedi.

“ARİF ERSOY’A ANMA GECESİ DÜZENLEYECEĞİZ”

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan 2020 yılında hayatını kaybeden merhum Belediye Başkanı Prof.Dr.Arif Ersoy için bir anma gecesi planladıklarını belirtti. Arslan “Rahmetle andığımız Arif Ersoy hocamızın bizlerde emekleri çok fazla. Onun için Çorum’da bir anma gecesi planlıyoruz. İki dönem Çorum Belediye Başkanlığı yapmış, inandığı davadan taviz vermeden yaşamış ve yaşantısıyla herkese örnek olan Prof. Dr. Arif Ersoy hocamızı ve sendikamıza destek veren kaybettiğimiz büyüklerimizi de o gece de anacağız” ifadelerine yer verdi.

“SÜREKLİ HALKIN İÇERİSİNDEYİZ”

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan ve beraberindeki heyeti makamında kabul eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Aşgın “Mesaimizin büyük bir bölümünü hemşehrilerimizle birlikte geçiriyoruz. Hemşehrilerimizle iletişimimiz çok iyi. Sizleri de bugün aramızda görmek bizleri ziyadesiyle mutlu etti.” ifadelerini kullandı.

Editör: Haber Merkezi