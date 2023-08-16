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Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Meclis Başkanı Haluk Akyüz ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Samsun Valiliği görevinden Resmi Gazete’de yayımlanan son Valiler Kararnamesi ile Çorum Valiliğine atanan Vali Zülkif Dağlı’ya veda ziyaretinde bulundu.

Ziyarette duygularını dile getiren Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı ise “Samsun’da kaldığım üç yıl iki ay boyunca unutulmaz bir dönem geçirdim. Her şeyden önemlisi milli mücadele şehri Samsun'da görev yapmanın onurunu ve gururunu yaşadım” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve Meclis Başkanı Haluk Akyüz, Vali Zülkif Dağlı’ya anı takdiminde bulundu.