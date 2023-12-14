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Vali Zülkif Dağlı bu kapsamda son olarak İl Müftülüğü’nü ziyaret etti. İl Müftülüğü girişinde Müftü Muharrem Biçer, tarafından karşılanan Vali Zülkif Dağlı ilk olarak makamda ağırandı.

Müftü Biçer ile kısa bir süre sohbette bulunan Vali Dağlı, daha sonra ise toplantı salonunda yapılan “Bağımlılıkla Mücadele Semineri”ne katılarak merkez ve ilçelerde görev yapan gençlik koordinatörleri, bağımlılıkla mücadele koordinatörleri, manevi danışmanlar, din hizmetleri uzmanları ve vaizlerle bir araya geldi.



Seminerde yaptığı selamlama konuşmasında din görevlilerine bazı tavsiye ve nasihatlerde bulunan Vali Dağlı, daha sonra müftülük birimlerini gezerek çalışanlara kolaylıklar diledi.

Vali Dağlı daha sonra yeniden Müftülük makamında kurumun çalışmaları ve faaliyetleri hakkında brifing aldı.