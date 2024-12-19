Samsun Valisi Orhan Tavlı, Çorum Valisi Ali Çalgan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Gerçekleşen nezaket ziyaretinde Samsun Valisi Tavlı, Çorum Valisi Çalgan’a yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyaretten dolayı teşekkür eden Vali Ali Çalgan, Vali Orhan Tavlı’nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, bu tür ziyaretlerin il yönetimleri arasındaki iş birliğini güçlendirdiğini vurguladı.

Samsun ve Çorum illerinin ortak çalışmaları ve iş birliği adına olumlu bir atmosferin oluşturulduğu ziyaret, karşılıklı iyi dileklerle sona erdi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR