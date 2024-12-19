Bakan Yerlikaya başkanlığında, Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden yapılan toplantıya önemli isimler katıldı. Toplantıya, Çorum Valisi Ali Çalgan, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Naim Çetinkaya ve İl Göç İdaresi Müdürü İdris Coşkun da katılarak gündemdeki konulara dair görüşlerini paylaştılar.

Toplantı, özellikle güvenlik, göç politikaları ve ildeki asayiş durumu gibi önemli başlıklar üzerine yoğunlaştı. Bakan Yerlikaya, ilgili birimlerin koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürebilmesi için önemli talimatlar verdi ve süreçlerin daha da iyileştirilmesi için çeşitli önerilerde bulundu.

İçişleri Bakanlığı’nın düzenlediği bu tür toplantılar, yerel yönetimlerle olan iş birliğini güçlendirerek, halkın güvenliğinin sağlanmasında büyük bir öneme sahip.

Editör: HABER MERKEZİ