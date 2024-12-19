Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada hile yapan firmaları açıklamaya devam ediyor. "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinden açıklanan listede her gün yeni bir skandal patlak veriyor.

LİSTEYE KÖFTECİ YUSUF DAMGA VURMUŞTU

2 Ekim tarihinden itibaren yayınlanmaya başlayan listeye Köfteci Yusuf damga vurmuştu. 280 şubesiyle Türkiye'nin önde gelen restoran zincirinde domuz eti skandalı yaşanmıştı. Köfteci Yusuf'un döner ve köftelerinde "domuz eti" tespit edilmişti. Skandal günlerce konuşulmuştu.

BİR DOMUZ ETİ SKANDALI DAHA

Köfteci Yusuf'un ardından bir domuz eti skandalı daha patladı. 18 Aralık tarihli listede Muğla ve Balıkesir'de bulunan 2 firmanın daha vatandaşa domuz eti yedirdiği duyuruldu.

SUCUK VE KABURGA DİYE DOMUZ ETİ YEDİRMİŞLER

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan Chinese Rose Restaurant'ın "dana kaburga" diye "domuz eti", Balıkesir'de Havran ilçesinde bulunan Havran'lı Kasap'ın sattığı "Sütüven" markalı sucuklarda domuz eti tespit edildi.