Gıda ürünleriyle ilgili yeni bir karar alındı. Etiketlerde bazı ifadelerin kullanılması yasaklandı. Yönetmeliğe uymayan firmalara süre verildi, gerekli adımları atmayan firmaların ürünleri piyasadan toplatılacak.

KÖY, GELENEKSEL, %100, ÇİFTLİK GİBİ İFADELER YASAKLANDI

Haksız rekabetin önüne geçmek için getirilen getirilen düzenlemeye göre, süt ve süt ürünlerinde ‘köy’, ‘ev’, ‘geleneksel’, ‘çiftlik’, ‘%100’ gibi tüketicinin yanıl­tılmasına sebep olan ifade­ler yasaklandı. Böylece firmaların köy ürünü algısı oluşturmasının önüne geçilecek.

31 ARALIK 2026'YA KADAR SÜRE VERİLDİ

Dünya gazetesinden Mehmet Hanifi Gülel’in haberine göre, yeni düzenlemelere uymayan ürünlerin 31 Aralık 2026'ya kadar piyasadan çekilmesi gerektiği belirtildi.

ARTIK "SÜT" DİYE SATILAMAYACAKLAR

Yönetmelikteki bir diğer önemli değişiklik ise bitkisel kaynaklardan üretilen içeceklerin etiketlemesiyle ilgili. Soya, badem, yulaf gibi bitkisel içeriklerden yapılan içecekler, artık "süt" ibaresiyle satılamayacak. Bu ürünler, "süt" yerine "içecek" olarak etiketlenecek. Türk Gıda Kodeksi'ne göre, "süt" tanımı sadece inek, koyun, keçi ve manda sütleri için geçerli.

YANILTICI İFADEYE SON

Karma Grup Regülasyon ve Operasyon Direktörü Didem Altuntaş, bu değişikliklerin temel amacının tüketicilerin daha doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak olduğunu belirtirken, bu düzenlemeler ile ürün içerikleri hakkında yanıltıcı ifadelerin kullanımı sona erecek ve tüketicilerin daha bilinçli seçim yapabilmesi sağlanacak. Örneğin, ışınlanmış gıdalarda "ışınlanmış" ibaresi zorunlu hale gelecek aynı zamanda ikame bileşenler de ürün adı üzerinde açıkça belirtilecek. Bu sayede, tüketiciler, örneğin çikolata yerine kokolin veya tereyağı yerine margarin almaktan kaçınacak.

Yeni yönetmelik ayrıca, "koruyucu içermez" veya "doğal renklendirici içerir" gibi ifadelerin kullanımına sınır getirmiş olacak. Bu tür ifadeleri kullanabilmek için firmaların, henüz yayımlanmamış olan "gıda katkı maddeleri kılavuzunu" beklemeleri gerekecek.