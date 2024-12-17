“Vergide ve gelirde adalet” talebiyle Tez-Koop-İş Samsun Şubesi tarafından Saat Kulesi yanı Postane önünde bir basın açıklaması düzenlendi.

İşçilerin aileleriyle birlikte katıldığı basın açıklamasında, “Vergide adalet istiyoruz”, “Gelirde adalet vergide adalet”, “İnsanca yaşamak istiyoruz”, “Vergi dilimi soygununa son”, “Krizi yaratan faturayı ödesin”, “Dilim dilim soyuluyoruz” sloganları atıldı.

“BU ÜLKEDE MİLYONLARCA İŞÇİ ÇOCUĞU KARNINI DOYURAMIYOR”

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu Sözcüsü ve önceki dönem Belediye Meclis Üyesi Av. Ahmet Özdel, Eğitim-Sen Çorum Şube Başkanı Kenan Sırma ile Emek Partisi Çorum İl Başkanı Muharrem Özünel’in de destek verdiği basın açıklamasında konuşan Tez-Koop İş Sendikası İdari Sekreteri Buket Özden, “Son yıllarda derinleşerek süregelen geçim sıkıntısının ülkedeki tüm emekçiler için katlanılmaz bir hal aldığı açıktır. Emekçilerin sorunları ve talepleri ortaktır. Bu nedenle, bugün burada, üyelerimizle birlikte gerçekleştirdiğimiz bu basın açıklaması, tüm emekçilerin, emeklilerin, işsizlerin ve giderek yoksullaşan kitlelerin sesidir.

Türkiye’deki mevcut ekonomik kriz giderek derinleşirken, emeğini satarak yaşamlarını sürdürenlerin yaşam koşulları hızla kötüleşiyor. Nisan ayında açlık sınırının altına düşen asgari ücret, milyonlarca işçi ve emekçinin yıl boyunca aç-bilaç yaşam mücadelesi vermesine neden oldu. Bu cümle yeterince açık değilse şöyle ifade edelim: Bu ülkedeki milyonlarca işçinin, buzdolabı boşalıyor. Bu ülkede milyonlarca işçi çocuğu, karnını doyurmaya ve sağlıklı yaşamaya yetecek yiyeceğe erişemiyor” dedi.

“YOKSULLUK İSTİSNA, AÇLIK ESAS”

Türkiye’nin yoksulluğun istisna, açlığın esas olduğu bir ülke haline geldiğini kaydeden Özden, “Tablo böyleyken, asgari ücretin ortalama ücret haline geldiği Türkiye’de asgari ücrete ilişkin her yerden bir ses çıkmaya devam ediyor. Bu seslerin ardında sermayenin doymak bilmeyen kâr hırsı var” şeklinde konuştu.

“BÜTÇEYİ EMEKÇİLER İÇİN KULLANIN”

Tez-Koop-İş Sendikası olarak ekonomik krizin faturasının asgari ücretliye kesilmesine izin vermeyecekleri belirten Özden, “Sermayenin kârından, patronlara sağlanan vergi teşviklerinden tasarruf edin. Büyük servet zenginlerini vergilendirin. Bütçeyi işsizler emekliler, yoksul emekçiler, kadın ve çocuklar için kullanın” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’DE BÖLÜŞÜM İLİŞKİLERİ EMEKÇİLER ALEYHİNE BOZULUYOR”

Türkiye’de bölüşüm ilişkilerinin emekçiler aleyhine bozulmaya devam ettiğini söyleyen Özden, konuşmasına şu şekilde devam etti: “İçinde bulunduğumuz bölüşüm şokundan çıkmanın bilimsel kuralları hayata geçirilmiyor. Gelir dağılımını emekten yana düzenleyen araçlar etkin kullanılmıyor. Bu araçların başında gelen vergi sistemi, emekçiler üzerindeki gelir vergi yükünü artıran bir sistem olarak varlığını koruyor. Gelir vergisi tarife dilimlerinin asgari ücret artışı oranında artırılmadığı her geçen yıl, vergi sistemi daha adaletsiz bir hal alıyor. Halkın yaygın olarak tükettiği mal ve hizmetlerden alınan dolaylı vergiler de adaletsiz bölüşüm şokunu derinleştiriyor.

Tez-Koop-İş Sendikası olarak, vergi yükünün emekçilerden büyük servetlerin sahiplerine doğru kaydırılması gerektiğini ısrarla hatırlatıyoruz:

İşçi sınıfı, Ocak ayında ne alıyorsa Aralık ayında da aynısını almalı; işçilerin ve emekçilerin gelir vergisi yükümlülüğü koparılan takvim yapraklarıyla birlikte artmamalıdır!”

“BİRLİKTE MÜCADELE ÇAĞRISI”

“Yeni bir yılı, 2025’i tüm bu sorunların içinde karşılıyoruz. Sendikal mücadelemizin içinden geçtiğimiz bu zorlu günlerde çok daha büyük bir önem kazandığını görüyoruz. İnsan onuruna yakışır bir çalışma ortamı ve insanca bir yaşam ancak birlikte mücadele etmekle mümkün olur.

Bizler, inanıyoruz ki, ekmeğin pahalı, emeğin ucuz olduğu günler geride kalacak!

Ekonomik krizin faturasını krizi yaratanların ödeyeceği günler gelecek!

İnanıyoruz ki, hem vergide adalet hem de toplumsal adalet işçilerin ve emekçilerin mücadeleleriyle gelecek.

İnanıyoruz ki emek, demokrasi ve barış mücadelesi kazanacak. Kazanılan, mutlu bir yaşam, umutlu yarınlar olacak!”