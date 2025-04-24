23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 105. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Çorum Valisi Ali Çalgan makam koltuğunu temsili olarak Bekir Aksoy İlkokulu 3. sınıf öğrencisi İkra Pelin Yeler’e devretti.

Makamı devralan Temsili Vali Yeler, yaptığı konuşmada 23 Nisan’ın barış ve kardeşliğe vesile olmasını dileyerek, “Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere armağan ettiği bu anlamlı günde, tüm dünya çocuklarının savaşlardan uzak, barış içinde yaşamasını diliyorum. Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimize saygılarımı sunuyorum. Ayrıca bizlerden desteğini esirgemeyen, daima okulların yanında olan ve bizleri makamında ağırlayan Sayın Valimize şükranlarımı sunuyorum. Bugünün çocukları, yarının büyükleri olarak bize verilen emaneti en iyi şekilde taşıyacağız” dedi.

Temsili Vali Yeler, İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar’a derslik sayısının artırılması ve sınıflardaki öğrenci sayısının azaltılması talimatını verirken, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan’dan da okul çevresindeki güvenliğin artırılmasını istedi. Ayrıca sıfır atık projesine verdiği önemi dile getirdi.

Vali Ali Çalgan ise, “Eğitime ve asayişe öncelik veren, çevreci ve duyarlı bir bakış açısıyla taleplerini ileten mevkidaşımı tebrik ediyorum. Talimatları harfiyen yerine getirilecek. İnşallah çok başarılı bir idareci olacaksın” ifadelerini kullandı.

Ziyarette İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, temsili Vali Yardımcısı Muhammet Perişan, Okul Müdürü Mustafa Yener ve sınıf öğretmeni Gülseda Tekin Kaptı da yer aldı.

Editör: KEMAL YOLYAPAR