Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen bir programa katılmak için gittiği başkent Ankara’da Çorum Milletvekillerini TBMM’deki makamlarında ziyaret ederek görüştü.

Çorum Valisi Dağlı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde AK Parti Çorum Milletvekilleri Av. Yusuf Ahlatcı ile Av. Oğuzhan Kaya’yı makamlarında ziyaret etti.

Vali Dağlı, milletvekilleri Ahlatcı ve Kaya ile birlikte Çorum’un temel sorunları ve gündeme ilişkin konularda görüş alışverişinde bulundu.

Editör: Haber Merkezi