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Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte Ortaköy İlçesi ve Aşdağul beldesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu. Vali Dağlı, ilk olarak Ortaköy Kaymakamlığını ziyaret ederek, Kaymakam Vekili Burak Dilaver Yampal'dan brifing aldı.

Vali Dağlı, daha sonra Ortaköy Belediyesini ziyaret ederek, Belediye Başkanı Taner İsbir’den belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ortaköy ilçe ziyareti programı kapsamında İlçe Müftülüğü toplantı salonunda kamu kurum ve kuruluşlarının ilçe müdürleri ile bir araya gelerek ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Dağlı, ilçenin sorun ve talepleri hakkında bilgi alarak değerlendirmede bulundu.



Vali Dağlı, ayrıca 1998 yılında şehit olan Havacı P. Er Yasin Cebeci'nin ailesini ziyaret ederek, hem ailenin hayır duasını aldı, hem de tüm şehitlerimiz için dua etti. Dağlı, ilçe esnafını da ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Dağlı daha sonra Aşdağul Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Mehmet Çelik'ten belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı, ardından belde halkı ile görüştü.



Ziyaretlerde Vali Zülkif Dağlı’ya; İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Naim Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Müftüsü Muharrem Biçer, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak ile bazı daire müdürleri de eşlik etti.