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Ziyarete Kızılay Çorum Şubesi Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Bilgin ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Vali Zülkif Dağlı, Kızılay’ın çalışmaları ve kan merkezinin durumu hakkında bilgi aldı.



Yeni alınan ikram aracını da inceleyen Vali Dağlı, Kızılay’ın toplum için önemine değindi. Vali Dağlı, ihtiyaç sahiplerine sağlanan destekler, kan hizmetleri ve çalışmalar hakkında da bilgi aldı.

Ziyaret esnasında sürdürülebilir kan temini için Kızılay'a yapılacak kan bağışlarının önemine değinen Vali Dağlı, vatandaşları kan bağışında bulunmaya da davet etti.

Kızılay Çorum Şubesi yönetim kurulu üyeleri de ziyareti için Vali Zülkif Dağlı’ya nazik ziyareti için teşekkür etti.