Çorum Valisi Doç.Dr. Zülkif Dağlı, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal ile birlikte, Evlüce Omototiv Yönetim Kurulu Başkanı Ali Evlüce’yi Ankara yolundaki işyerinde ziyaret etti. Ziyaret sırasında, Ali Evlüce’nin oğlu Ahmet Hasan Evlüce de hazır bulundu.

Organize Sanayi Bölgesi’nde Çorum İplik Fabrikası’nı ziyaretinde Genel Müdür ve ÇOSİAD Başkanı Bülent Demirci’den bilgi alan Vali Dağlı, Çakır Tarım’da ise işletme sahibi Mehmet Emin Türker ile görüştü. TSO Başkanı Başaranhıncal bu ziyaretlere de katıldı.

Vali Dağlı, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat ile birlikte ise Çorum Şeker Fabrikası’nı ziyaret ederek Safi Holding Yönetim Kurulu üyeleri Ümit Safi ve Atakan Safi’den çalışmaları hakkında bilgi aldı.