Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen Basın İlan Kurumu Genel Kurulu’nun 32. Dönem 5. Toplantısı sona erdi.

Yönetim Kurulu’nun Genel Kurul’a teklif olarak sunduğu ve gündeme alınan maddeler oy birliğiyle kabul edildi.

Genel Kurul tarafından 1 Nisan 2023 tarihinde yürürlüğe giren Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliği’nin fiili satış şartları, süreli yayınların kadrosunda yer alabilecekler, internet haber sitesi bulunmayan yerlere ilişkin bekleme süreleri ve ziyaretçi trafikleriyle ilgili bazı maddelerinde değişikliğe gidildi.

Yönetmelik değişikliği ile, iletişim alanında ‘yüksek lisans’ veya ‘doktora’ programlarından mezun olanların doğrudan kadroda istihdam edilebilmesine olanak tanınırken, herhangi bir toplumsal mevzuda fikir sunmayan, güncellikten ve günlük hayattan uzak ve alıntılardan oluşan yazıların ‘köşe yazısı’ olarak değerlendirilmeyeceği hüküm altına alındı.

Bir diğer düzenlemeyle ek göstergeden yararlanmak için sahte trafik sağlayan internet haber sitelerinin önlenmesi amacıyla ek gösterge oranları düşürülürken ilan haberleştirme ek göstergesinin ise sadece Genel Kategori’de yer alan internet haber sitelerine verilmesi kararlaştırıldı.

Ziyaretçi trafiklerinde “ağır ihlal” suçundan resmi ilan yayımlama hakları düşürülen internet haber siteleri ve imtiyaz sahipleri 2 yıl içerisinde yeniden resmi ilan yayımlama talebinde bulunamayacak.

32. Dönem 5. Genel Kurul Toplantısının ardından Genel Kurul Üyeleri günün anısına düzenlenen ağaç dikim törenine katıldı. Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Genel Müdür Cavit Erkılınç ile üyeler dikilen ağaçlara can suyu verdi.