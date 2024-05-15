Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadeleyi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 105. yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi ilimizde de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.



19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında ilk etkinlik Gençlik Yürüyüşü oldu. Hürriyet Meydanı Saat Kulesi önünde ellerinde Türk Bayrakları ile saat 10.00’da toplanan gençler Gazi Caddesi üzerinden Atatürk Anıtı’na kadar Gençlik Yürüyüşü gerçekleştirdi.



Okulların flamalarının yer aldığı gençler Belediye Bandosu eşliğinde cadde boyunca yürüdüler. Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Cemil Çağlar başka olmak üzere okul müdürleri ve öğretmenlerin de eşlik ettiği yürüyüş Atatürk Anıtı’nda sona erdi. Burada ise çelenk sunma töreni yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunulurken, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okunarak şanlı bayrağımız göndere çekildi.