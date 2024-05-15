Çorum Eczacı Odası Başkanı Ecz. Erol Afacan ve beraberindeki Oda yöneticileri bilimsel eczacılığın 185. yıldönümü nedeni ile Atatürk Anıtı’na çelenk sunduktan sonra protokol ziyaretlerinde de bulundu.

Bu kapsamda ilk olarak Vali Zülkif Dağlı’yı makamında ziyaret ederek bir süre görüşen Afacan ve Eczacı Odası heyeti daha sonra sırasıyla Belediye Başkan Yardımcısı Ünsal Yeter, İl Sağlık Müdürü Dr. Arif Pilgir, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Ömer Tök, SGK kurum eczacıları Ecz. Evren Dinler ve Ecz. Yakup Şahin’i ziyaret ederek görüştü.

Protokol üyeleri de nazik ziyaretleri için heyete teşekkür ederek Eczacılık Günü ve haftasını kutladılar.

Editör: HABER MERKEZİ