CHP Mecitözü İl Genel Meclis Üyesi Atiye Yaşar, Mecitözü’nün Körücek ve Boyacı köylerinde iki engelli vatandaşı sevindirdi. Körücek Köyü’nden Ali Leylek ile Boyacı Köyü’nden Abdurrahim Aykaç’a İl Özel İdaresi’nden temin ettiği engelli araçlarını ulaştıran ve bizzat teslim eden Atiye Yaşar, Engelliler Haftası’nı kutlayarak, araçların hayırlı günlerde kullanılması temennisinde bulundu.



Beraberinde Körücek Köyü Muhtarı İlhan Topcu, Boyacı Köyü Muhtarı Çelebi Öztürk ve Dağsaray Köyü Muhtarı Yılmaz Çınar ile birlikte engelli araçlarını teslim eden İl Genel Meclis Üyesi Atiye Yaşar, “Sevginin her engeli aşabileceğini biliyoruz. Vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak için daha fazla çalışacak, engelleri birlikte aşmaya devam edeceğiz” dedi.

Ali Leylek ve Abdurrahim Aykaç ise yakın ve sıcak ilgisi, desteği nedeniyle Atiye Yaşar’a teşekkür etti.

31 Mart yerel seçimlerinde İl Genel Meclis Üyesi olarak görev alan Atiye Yaşar, ilçeye bağlı köyleri her fırsatta ziyaret ederek sorun ve taleplerini yerinde inceliyor, muhtarlarla da sohbet ederek yapılması gerekli öncelikli çalışmaları tespit ediyor. Atiye Yaşar’ın çalışmaları köylerde taktir ve beğeni topluyor.