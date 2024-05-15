Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Çorum İl Müdürü Ömer Tök, Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı’yı ziyaret etti.

Vali Zülkif Dağlı, Ömer Tök ve beraberindeki Mustafa Göncü, M.Kemal Toksoy, Meral Suvacı, Meral Irmak ve Kübra Gökçe’den oluşan heyeti makamında kabul etti.

Toplumda sosyal güvenlik bilinci oluşmasına katkı sağlamak amacıyla yapılan etkinlikler ile kurum çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Dağlı, tüm SGK personelinin haftasını kutlayarak görevlerinde başarılar diledi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR